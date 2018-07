Apple lance un GPU externe en collaboration avec Blackmagic

Une Radeon Pro 580 avec 8 Go de RAM dans les entrailles

Modifié le 13/07/2018 à 15h25

Alors que nous en apprenons plus sur les performances techniques des nouveauxavec Touch Bar,dévoile un tout nouveau produit : leCe boîtier externe, griffé par le constructeur de matériel pour la télévision et le cinéma, se destine à celles et ceux qui ont besoin de davantage de puissance graphique pour mener à bien leurs projets. Gaming, applications gourmandes en ressources graphiques, création de contenu en réalité virtuelle... les possibilités promises par Apple paraissent sans limites.Contrairement à d'autres solutionstelles que le le Razer Core X ou le Rog XG Station 2, le Blackmagix eGPU vient accompagné d'une carte graphique non amovible.Voilà qui met un sérieux coup à l'évolutivité de l'appareil. D'autant que la carte qui l'équipe (une Radeon Pro 580 8 Go DDR5) a déjà un an à son actif. De plus, les divers benchmarks montrent que les performances de la carte se trouvent moins convaincantes qu'une Nvidia GTX 970 sortie en... 2014.Affiché à 699€ sur le store Apple , le boîtier développé conjointement par Apple et Blackmagic dispose d'une large connectique : deux ports Thunderbolt 3, quatre ports USB 3.0 et un port HDMI 2.0.