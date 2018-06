Ils volent 100 000$ de matériel Apple en rappel depuis le toit du magasin

Apple, cible numéro 1 des cambrioleurs

Modifié le 22/06/2018 à 15h25

Beaucoup de médias ont comparé ce cambriolage à un scénario à la, et pour cause : prêts à tout pour récupérer leur butin, les voleurs ont percé le toit du magasin BestBuy de la ville de Dunwoody en Géorgie et sont descendus en rappel pour subtiliser du matériel, à l'instar de l'espion Ethan Hunt dans le film de 1996.Leur cible précise était claire : la réserve de produits Apple. iPhone, iPad ou MacBook se revendent très chers et extrêmement bien sur le marché noir.La méthode employée a tout autant amusé que surpris les employés du magasin comme les officiers de police chargés de l'enquête. Malgré tout, la stratégie insolite de ces voleurs acrobates a porté ses fruits puisqu'ils n'ont toujours pas été retrouvés.Les policiers inspectent les bandes de vidéosurveillance afin de trouver des profils correspondants et sondent les marchés parallèles à la recherche d'une activité en hausse sur la revente de produits à la pomme.Les produits Apple figurent parmi les plus prisés de cambrioleurs, mais souvent dans des scénarios bien moins cinématographiques que ce vol en rappel. En novembre 2017, un jour avant la sortie de l'iPhone X, 3 personnes avaient attaqué un camion UPS venant livrer le tout nouveau smartphone dans un Apple Store de San Francisco. Le butin était estimé à 370 000$. En France, en 2015, une voiture-bélier avait foncé dans la devanture de l'Apple Store de Lille pour récupérer 35 000€ d'équipement.