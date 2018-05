WWDC 2018 : les annonces les plus attendues

Nouveaux systèmes d'exploitation attendus

Un nouveau MacBook Pro « Coffee Lake » ?

Modifié le 29/05/2018 à 11h41

Traditionnellement, leet sa keynote qui lance l'événement permettent à Apple d'annoncer des nouveautés sur la partie software et services. On y découvre donc historiquement les nouveautés en matière de système d'exploitation, des applications et des fonctionnalités.L'édition 2018 devrait une nouvelle fois être complète sur cet aspect. L'édition 2018 d'iOS (que l'on attend sous le nom d' iOS 12 ) devrait donc être présentée. Plus globalement, c'est à une revue des différentes versions des systèmes d'exploitation qu'il faut s'attendre, avec iOS, macOS, tvOS et watchOS.Nous devrions découvrir respectivement iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 et watchOS 5.Des annonces plutôt orientées « hardware » ne sont pas impossibles. L'an passé déjà, Apple avait brisé sa « règle » de ne parler que des services et du soft, en annonçant les nouveaux MacBook, MacBook Pro et iMac. On y découvrait aussi l'iPad Pro avec la puce A10, et la version 10,5 pouces.Que faut-il attendre pour le? Un nouveau MacBook Air ? Peut-être, bien que des rumeurs annoncent son arrivée à l'automne. Et pourquoi pas un Mac « Coffee Lake », du nom de la 8e génération Core d'Intel ? C'est probablement du côté du CPU qu'il faut regarder.Signe d'une nouveauté en prévision, la disponibilité de certains modèles de MacBook Pro a évolué sur l'Apple Store américain. Ainsi, comme le précise Hothardware , les commandes de MacBook Pro 13 pouces sont actuellement possibles avec une livraison... 3 jours après le WWDC 2018.On y croit. Elle permettrait de passer de 2 à 4 cœurs sur l'entrée de gamme et de 4 à 6 sur le haut-de-gamme. Un lancement immédiat pourrait bien être possible.Pour suivre le WWDC 2018 et découvrir les nouveautés Apple, retrouvez le direct de la keynote en ligne en suivant ce lien Début de la diffusion le 4 juin à 19 heures (heure française).