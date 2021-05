Far Cry 6 : le gameplay fuite avant la présentation officielle (mais la vidéo a été supprimée)

La formule est connue, et la corde à deux doigts de rompre. Impossible, en voyant les premières images de Far Cry 6 d’être dépaysé. Il semble s’agir ni plus ni moins d’un Far Cry 5 sous les cocotiers. Le gameplay paraît inchangé, et même le système de compagnons (à quatre pattes en l’occurrence) a été conservé par les développeurs.