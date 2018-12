Trottinettes électriques : Uber serait en discussion pour racheter Lime ou Bird

Prendre possession d'une flotte conséquente

Bird dément

Le marché despourrait connaître son premier grand chamboulement. Actuellement dominé par Lime et Bird , dont les engins ont envahi les villes du monde entier, ce segment devrait voir débarquer un nouvel acteur de taille au cours des prochains mois : Uber , qui prépare doucement mais sûrement son arrivée, selon les derniers rapports publiés Pour ce faire, l'entreprise actuellement dirigée par Dara Khosrowshahi réfléchirait à acquérir l'une des deux start-up susmentionnées, à en croire The Information . Des discussions auprès des deux jeunes pousses auraient effectivement eu lieu, laissant présagerL'idée étant de devenir le propriétaire d'une flotte conséquente capable de répondre à une demande toujours plus forte.Contacté par The Verge , le CEO de Bird Travis VanderZanden a, de son côté, démenti : «», a-t-il ainsi déclaré. Info ou intox, l'avenir nous le dira. Dans le cas où Bird refuse toute négociation, Uber disposerait d'une seconde option du côté de Lime.Le service de VTC cherche en tout cas à devenir, sur laquelle serait proposé un ensemble de services de mobilité urbaine toujours plus étoffé.