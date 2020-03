Coronavirus : la présentation de la première Cadillac électrique annulée

« Notre priorité absolue est la sécurité des médias et de nos employés »

Lire aussi :

La XPENG P7 devient la voiture électrique chinoise à l'autonomie la plus élevée



Plus de 20 modèles électriques d'ici 2023

Source : Techcrunch

Le coronavirus (COVID-19) continue d'impacter le milieu automobile. L'un des exemples les plus probants n'était autre que l'annulation pure et dure du salon de Genève , programmé début mars. Et les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler au regard du dernier communiqué de presse publié par Cadillac, qui, face à la situation américaine relative au virus, a préféré annuler l'intronisation de son tout premier véhicule électrique.», débute le document relayé par Techcrunch. «».La filiale de General Motors tient tout de même à justifier son choix : «».Ce SUV zéro émission s'inscrit dans une stratégie d'électrification pour le moins agressive, car articulée autour de 22 modèles non thermiques issus des différentes marques de GM ( Chevrolet , Cadillac, Buick et GMC ). Ce catalogue chargé est amené à grossir ainsi entre aujourd'hui et le cru 2023.