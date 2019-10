Ford dévoile en détails son SUV hybride rechargeable Ford Kuga

Un Ford Kuga Plug-In Hybrid de 225 ch

Le plein de technologies à bord

Source : Communiqué

Il sera ainsi possible de choisir entre les versions « mild-hybrid » - ou hybride léger - (Kuga EcoBlue Hybrid), hybride (Kuga Hybrid) et enfin hybride rechargeable (Kuga Plug-In Hybrid).Le Ford Kuga PHVE dispose d'un moteur quatre cylindres essence 2,5 L à cycle Atkinson, combiné à un moteur électrique, sans oublier une batterie lithium-ion de 14,4 kWh, pour une puissance totale de 225 ch.Le mode « EV Now » permet au conducteur de choisir de rouler en «». Pour cette conduite 100 électrique, Ford promet une autonomie supérieure à 50 km..Rappelons que la technologie PHEV (Plug-In Hybrid) combine un moteur thermique, un moteur/générateur électrique et une batterie. Si la batterie se recharge automatiquement en roulant, on peut aussi la recharger (en un peu plus de quatre heures) via une prise de recharge dédiée.» indique Louis-Carl Vignon, président de Ford FranceOutre son côté PHEV, le nouveau Ford Kuga fait également le plein côté technologies, avec de nombreuses assistances à la conduite (aide au stationnement, régulateur de vitesse, détection de piétons....).À cela s'ajoutent la fonction eCall, un écran tactile 8" et la possibilité d'opter pour un cockpit 100 % numérique (via un écran LCD de 12,3" en 1920 x 720 pixels).Rappelons également que Ford a récemment dévoilé ses bornes de recharge murales domestiques . En passant un partenariat avec un fournisseur, le constructeur entend proposer des tarifs d'énergie qui rendront la recharge plus rapide et plus abordable pour les clients.Le nouveau Ford Kuga sera proposé, en version PHEV, à partir de 38 600 euros en finition haut de gamme « Titanium ».