La NASCAR envisage des courses officielles de voitures hybrides dès 2022

Les séries limitées en mode hybride

Les nouvelles directives NASCAR pour 2021

Source : TechCrunch

Les véhicules hybrides fonctionnant à l'électricité et à l'essence pourraient être introduit dès 2022, a affirmé John Probst, vice-président en charge du développement de la NASCAR, àLes courses de la NASCAR () sont des courses de «», soit, littéralement, de « voitures de série ». Les compétitions voient s'affronter des véhicules robustes, construits à l'unité dans des ateliers spécialisés, et calibrés pour l'endurance. En Amérique du Nord, ce sport a un succès fou.Or, en mai, à l'occasion d'un podcast automobile , deux dirigeants de la NASCAR avaient déjà affirmé que les voitures du circuit pourraient devenir hybrides, voire même électriques, si la tendance du marché continuait à évoluer en ce sens. Et John Probst vient de confirmer cette information à», a-t-il affirmé au média américain. «».Le calendrier évoqué par John Probst correspond à celui des prochaines lignes directrices des compétitions officielles de voitures NASCAR, qui seront publiées en 2021.En termes d'application,affirme que ces nouveaux véhicules pourraient d'abord prendre part à des courses plus courtes et avec plus de rotations.