La prochaine version du Ford Puma aura une motorisation hybride (mHEV)

Une motorisation mHEV pour le Ford Puma

Prix et disponibilité

Source : Ford

Le nouveausera ainsi l'un des premiers véhicules du constructeur à bénéficier deLes futurs acheteurs de Ford Puma auront donc la possibilité d'opter pour. Un système d'hybridation qui ajoute un alterno-démarreur de 11,5 kW et une batterie de 48V au moteur 1.0 L essence EcoBoost.Côté fonctionnement, pas de franche révolution ici, puisqueet pourra agir comme un « boost » lors des accélérations, permettant au passage de réduire la consommation de carburant.Contrairement à une voiture 100 % électrique, ce système hybride ne nécessite pas de relier le véhicule à une source d'alimentation. Le processus de recharge s'effectue automatiquement, lors du roulage.Selon le constructeur : «». Une motorisation hybride particulièrement appréciable en ville, et/ou dans le cadre de petits trajets.Côté tarifs, le Ford Puma mHEV sera commercialiséen finition Titanium, en motorisation 125 ch mHEV et en boîte manuelle six rapports. Pour la finition ST-Line X (écran 12,3", système audio B&O 10 haut-parleurs, bouton de démarrage, jantes alliage 18"...), il faudra débourserÀ noter, pour les réfractaires à l'hybride, qu'une version non-hybride de ce même Ford Puma, avec moteur 1.0 L EcoBoost 125 ch, couplé à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports, ainsi qu'une déclinaison diesel EcoBlue 120 ch, seront disponibles dans le courant de l'année 2020.