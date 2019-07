Mini Cooper SE : la citadine électrique de BMW présentée dans les moindres détails

From 0 to 100 km/h : 7,3 secondes

Mini Cooper SE : prix et disponibilité

Si BMW a préféré mettre de côté le développement d'une nouvelle génération de son électrique i3, ses projets dans le secteur du zéro émission n'en reste pas moins nombreux : en témoignent les quatre autres véhicules électrifiés prévus d'ici l'année 2021 , de la Mini à la iX3 (2020) en passant par la BMW i4 (2021) et la BMW iNEXT (2021). La première nommée a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation officielle dans un communiqué de presse La Mini Cooper SE, de son nom, intègre ainsi le catalogue électrique de la firme d'outre-Rhin. Les fidèles clients de ce produit ne seront pas dépaysés par son style, reprenant les principales lignes de la version thermique. Seuls le liseré présent sur la calandre et les coques des rétroviseurs extérieurs, tous teintés de la couleur jaune, différencient ce modèle des autres. Un coloris que l'on retrouve également dans l'habitacle avant, sur la boîte de vitesse et la planche de bord.A quoi faut-il s'attendre en matière de performances ? La SE s'équipe d'un moteur électrique de 135 kW, soit 184 chevaux, pour un couple de 270 Nm. Un équipement qui lui permet d'abattre le 0 à 60 km/h en l'espace de 3,6 secondes, contre 7,3 secondes pour tutoyer les 100 km/h. Sa batterie de 32,6 kWh lui offre quant à elle une autonomie oscillant entre 235 et 270 kilomètres, selon le cycle d'homologation WLTP.Ce produit zéro émission bénéficie d'une compatibilité avec une prise murale - tout ce qu'il y a de plus classique pour une électrique - mais aussi une charge rapide de 50 kW. Comptez trois heures et demi (charge complète) ou deux heures et demi (charge à 80 %) avec une prise de 11 kW, ou seulement 35 minutes (charge à 80 %) grâce à la charge rapide. A noter également la présence de quatre modes de conduite : Standard, Sport, Green et Green +.Si la Mini Cooper SE a des atouts de charme pour séduire une clientèle sensible à l'électrique, sa commercialisation probablement prévue à la fin de l'année 2019 pourrait lui jouer des tours. Entre temps, les Peugeot e-208 et ZOE 2019 auront d'ores et déjà été intronisées (automne 2019) : de quoi prendre une petite longueur d'avance. La SE s'échangera par ailleurs contre la somme de 32 900 euros, sans le bonus écologique de 6000 euros.