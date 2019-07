BMW ne commercialisera pas de nouvelle génération de ses modèles électriques i3 et i8

L'hybride plutôt que l'électrique chez BMW ?

La réaction du CCFA

C'est en effet ce qu'a indiqué Klaus Fröhlich, en charge du développement chez BMW, au magazineLancée en 2013, la petite citadine, tout comme la, lancée l'année suivante. Evidemment,chez, qui va proposer divers modèles zéro émission dans les mois à venir.Néanmoins, selon la marque, leest loin d'être aussique certains aimeraient le faire croire. «» a ainsi déclaré Klaus Fröhlich.Selon ce dernier,sur le Vieux Continent, à commencer par. À cela s'ajoute une autonomie qui fait peur à de nombreux automobilistes, mais également, ou encore des ventes qui sont trop conditionnées par lesEn ce qui concerne, le constructeur mise sur son concept Vision M Next , qui disposera d'uneDu côté du CCFA (pour), on a aussitôt réagi aux propos de BMW, en estimant que. L'organisation a également tenu à rappeler le succès de certains constructeurs, comme(avec sa ZOE ) et Nissan (avec sa Leaf ), sans oublier l'arrivée prochaine de Volkswagen, avec sa future ID.3 À voir maintenant si le marché de la voiture électrique parviendra réellement à exploser dans un futur plus ou moins proche, ce dernier représentant aujourd'hui une infime part des ventes totales de véhicules dans le monde, avec moins de 2% en Europe...