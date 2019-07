Kia Ceed hybride : tout ce que l’on sait du futur break à motorisation essence-électrique

© Carscoops

Design : s'inspirer du thermique

Performances et autonomie : comme un air de Niro

Prix et disponibilité : la commercialisation est proche

» : ces déclarations signées, chef du pôle marketing au sein de, dans les colonnes d' Autocar , en disent long sur les intentions du fabricant sud-coréen. L'entreprise a décidé d'accélérer ses projets en la matière en musclant son offreetsur le court terme.Une stratégie matérialisée par l'introduction prochaine de la, fabriquée en Slovaquie, et uniquement déclinée en version « break », d'après le site spécialisé Automobile Propre . En rejoignant la familiale Optima et le crossover compact Niro dans la famille des hybrides,, fixées à 95 g/km, en moyenne, au 1janvier 2021Affublé d'une tenue de camouflage lors de ses essais en conditions hivernales - repéré par Carccoops -, le break Ceed hybride devrait épouser les mêmes lignes que son homologue thermique, à en croire Breezcar . À quelques différences près cependant : la calandre et le bouclier arrière pourraient en effet subir un petitspécial pour l'occasion.Ajoutez également une trappe de recharge nichée au niveau de l'aile gauche arrière du véhicule. Pour le reste,. Un moyen, entre autres, de ne pas heurter les goûts de sa clientèle, habituée aux designs propres à la marque.À l'heure d'écrire ces lignes, toute les caractéristiques dun'ont pas été communiquées. Sa motorisation à la fois thermique et électrique fait en revanche partie des informations jusque-là partagées. Le modèle pioche ainsi dans la fiche technique de la Niro hybride rechargeable.Attendez-vous donc à un moteur quatre cylindres essence 1,6 l GDI de 106 chevaux, pour un couple de 147 Nm, épaulé par un bloc électrique de 44 kW (environ 60 chevaux), pour un couple de 170 Nm et une vitesse de pointe de 120 km/h. La batterie de 8,9 kWh lui permettra quant à elle de parcourir entre 40 et 60 kilomètres, toujours selon Automobile Propre Si le prix du breakse pare d'un épais voile de mystère, son intronisation sur le marché, elle, interviendrait dans le courant du second semestre 2019, soit entre juillet et décembre 2019. En sachant que son siège social européen se situe au cœur de Francfort, en Allemagne, il y a fort à parier que le salon automobile de Francfort, organisé du 12 au 22 septembre prochain, sera l'occasion pour l'entreprise d'en dévoiler davantage au sujet de son futur produit.