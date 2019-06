BMW dévoile son concept électrique Power BEV de 720 ch

Un véhicule expérimental surpuissant

720 ch de puissance (électrique)

Source : Electrek

Avec ce nouveau véhicule, basé sur une BMW Série 5, le constructeur souhaite ainsi démontrer ce qu'il est techniquement possible de réaliser avec la technologie électrique.Concernant son Power BEV, le but deétait de «». Un bolide rapide en ligne droite donc, mais égalementBMW annonce donc avoir fait collaborer étroitement les ingénieurs châssis et moteur, et cela se traduit (entre autres) par. À cela s'ajoute un moteur monté sur l'essieu avant, sans oublier un différentiel à glissement limité.Le véhicule est ainsi équipé deet développe une puissance maximale supérieure à 720 ch (530 kW). Sur la route, cela lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.À noter que BMW précise qu'un moteur électrique de ce type fera ses débuts en série sur la future BMW iX3 . Toutefois, cette dernière n'aura cependant qu'un seul moteur au lieu de trois.Selon BMW, «». De cette manière, dans les futurs projets de véhicules de série, il sera possible d'adapter le choix de la technologie à chaque modèle.