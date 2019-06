BMW dévoile son hybride sportive et autonome, la Vision M Next

Une voiture électrifiée aguicheuse chez BMW

Une puissance de 600 ch

Source : Engadget

Selon le constructeur, cetteoffre un aperçu de l'avenir électrifié de la marque BMW M en mettant l'accent sur le conducteur.Déjà présent sur le segment de la voiture électrifiée sportive avec sa i8 , BMW dévoile son nouveau concept, qui préfigure l'avenir de la marque allemande.Un modèle électrifié donc, mais qui conserve tout, avec des éléments de design comme la silhouette basse et anguleuse, les portes papillon, ou encore le concept de couleurs distinctives, qui faitCôté motorisation, on retrouve ici, avec un moteur électrique sur les essieux avant et arrière, qui permet au choix une propulsion électrique sur les deux roues arrière ou une transmission intégrale électrique.Selon BMW, la puissance maximale defournit une accélération de 0 à 100 km/h en trois secondes. Une conduite durable en milieu urbain est également possible grâce à. Pour les férus de (sur)puissance, un mode « Boost+ » permet de fournir quelques chevaux supplémentaires.Côté look, cette BMW Vision M Next se pare d'une face avant « à quatre yeux », sans oublier. La paire de logos BMW font directementÀ bord, la nouvelle technologie intelligente de la BMW Vision M NEXT, basée sur la stratégie(pour), place la personne assise au volant au centre de la conduite.L'interface regroupe, directement devant le conducteur. Les informations affichées s'adaptent en fonction de la vitesse de la voiture. Plus la vitesse est élevée, plus l'information est précise et plus elle se déplace dans le champ de vision direct du conducteur.