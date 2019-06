Hans Zimmer devient le compositeur attitré des sonorités électriques des véhicules BMW

Hans Zimmer et Renzo Vitale/BMW

Zimmer, un fan de BMW

Hans Zimmer et Renzo Vitale/BMW

BMW IconicSounds Electric

Source : communiqué de presse

Plus qu'un artiste, une véritable légende. Dans le milieu du 7art, le compositeurest connu et reconnu pour ses innombrables créations de bandes originales. Deen passant parou encore, le désormais naturalisé Américain a travaillé avec les plus grands du cinéma.Or, voilà maintenant que le sexagénaire s'illustre à travers une nouvelle collaboration de choix :. L'idée : faire appel à ses talents pour imaginer lesdes futures voitures zéro émission de la firme d'outre-Rhin.a ainsi travaillé aux côtés de Renzo Vitale, ingénieur du son au sein de la multinationale, pour, présentée le 25 juin 2019.», s'est enthousiasmé le producteur dans unpublié le 24 juin 2019.Ses sons artificiellement générés viseront à créer, mais aussi à. Les véhicules électriques ont en effet l'avantage de n'émettre que très peu de bruit. Pour l'occasion, la compagnie allemande présente, une «» de l'entreprise.