L'UE veut que les véhicules électriques et hybrides émettent du bruit à partir du 1er juillet

Un son pour les véhicules qui descendent sous les 20 km/h

Aucun type de bruit prédéfini

Source : Auto Express

L'a mis fin à un cruel dilemme. Les, c'est bien, c'est moins polluant et ça fait surtout moins de bruit. De quoi diminuer la pollution sonore, un grand luxe lorsque vous vivez au bord d'une route prisée ou dans une grande ville. Sauf que dans les zones de forte affluence, ce silence technologique se révèle parfois... dangereux. Piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes ou autres gyropodes peuvent parfois ne pas entendre une voiture et son moteur silencieux qui s'approche. Et là, c'est le drame.Le silence des véhicules électriques et hybrides. Elle vient de décider qu', l'ensemble des voitures non thermiques fabriquées sur le territoire européen devra obligatoirement être équipé d'un système d'alerte de véhicule acoustique.Si l'on se fie au règlement de l'UE, ce système, qui, doit être activé dès lors qu'un véhicule circule à une vitesse inférieure à 20 km/h et diffuser un son dont le. Les constructeurs se devront de respecter la nouvelle réglementation pour tous les véhicules neufs. Comme le souligne Auto Express, nous parlons d'un son équivalent à celui d'une brosse à dents électrique.L'Union européenne est convaincue queet de fait, améliorera la sécurité des usagers. Les piétons aux yeux rivés sur leur smartphone seront aussi sensibilisés. En revanche, si vous avancez casque sur les oreilles et musique un poil poussée dans vos écouteurs, il n'est pas certain que le son émis soit d'une grande efficacité.Notons enfin que si la puissance du bruit est limitée,. Pourquoi pas imaginer un petit son de vachette ou autre bruit animal, ou bien une musique ou voix connue ? Les constructeurs y ont sans doute déjà pensé.