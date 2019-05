De nouveaux specs et visuels sur la BMW X1 hybride rechargeable

Une BMW X1 en mode xDrive25e

Un X1 plus séduisant que jamais ?

Source : Auto Express.

Quelques heures seulement après avoir présenté la nouvelle génération de Série 1, le groupe BMW enchaîne avec la présentation du SUV associé, le X1.De très nombreuses marques vont cumuler les véhicules électriques et hybrides dans les prochains mois et les prochaines années. Du côté de chez BMW, on propose déjà quelques bolides 100% électriques, mais aussi des variantes hybrides, et cela sera le cas du nouveau X1 qui vient tout juste d'être présenté.En effet, en plus d'être proposé en version thermique (essence et diesel),. Une appellation qui désigne la toute première déclinaison hybride rechargeable de la BMW X1.Ainsi, cette nouvelle BMW X1 xDrive25e, dont la production est prévue pour mars 2020, sera équipée de la toute dernière technologie de batterie BMW de quatrième génération. Dotée d'une capacité énergétique brute de 9,7 kWh, celle-ci permettra à la BMW X1 hybride rechargeable de parcourir plus de 50 km avec la seule énergie électrique, selon le constructeur évidemment.A bord, la nouvelle BMW X1 dispose d'un afficheur central de 6,5" de série. Si la voiture est équipée d'un système de navigation, elle sera livrée avec un écran tactile de 8,8" ou encore le nouvel écran tactile de 10,25", qui peuvent être commandés via le contrôleur BMW iDrive, par commande vocale ou par commande tactile.Côté look, la nouvelle génération de BMW X1 se dit «». BMW a notamment retravaillé l'arrière et l'avant de son petit SUV, avec une calandre agrandie, de nouveaux projecteurs LED et une signature lumineuse plus acérée.Côté tarifs, ce nouveau X1 sera affiché à partir de 32 800 euros pour la version sDrive18i 140 ch en finition Lounge.