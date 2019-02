Audi : les Q5, A6, A7 et A8 aussi en version hybride rechargeable

Audi élargit sa gamme hybride

Un modèle SUV hybride

Le constructeur précise qu'à partir de maintenant, les nouveaux modèles hybrides rechargeables afficheront le sceau «», et que l'étiquette « e-tron » sera exclusivement réservée aux voitures électriques.Cette nouvelle gamme de véhicules électriques hybrides rechargeables utilisent un TFSI, c'est-à-direintégré à la transmission et alimenté par une batterie au lithium-ion située sous le coffre. Tous les véhicules électriques hybrides rechargeables présenterontannonce Audi. Selon le constructeur, le concept hybride est notamment conçu pour que les clients puissent parcourir environL'L 60 TFSI e quattro est dotée d'. Les modèles, et la capacité de la batterie est identique à celle de l'Audi A8 électrique hybride rechargeable.De son côté, le motopropulseur duélectrique hybride rechargeable suit le même concept que les Audi A6 et A7.Elle stocke 14,1 kWh d'énergie sous une tension de 385 V. La batterie au lithium-ion de la Q5, quant à elle, comprend des cellules prismatiques et affiche la même capacité. Evidemment, pour recharger son bolide, le client peut facilement faire appel au service de charge appartenant à Audi, l'Audi e-tron Charging Service