Peugeot e-Legend : le concept électrique prometteur et alléchant tombe à l'eau

Des performances affolantes, un look renversant

La Peugeot e-Legend au point mort

En octobre 2018, laavait fait l'objet d'un article dans les colonnes de Clubic. Il faut dire que ce concept de véhicule électrique et autonome inspiré de la mythique 504 coupé se voulait plus que séduisant sur le papier : deux moteurs atteignant les 462 chevaux, 220 km/h de vitesse de pointe, de 0 à 100 km/h en quatre secondes, sans oublier sa multitude de fonctionnalités connectées et autonomes.Le projet a logiquement séduit la communauté. Tant et si bien qu'une pétition sur Change.org a été lancée dans la foulée par le média Auto News. L'objectif : récolter le plus de signatures possibles pour faire de ce projet une réalité. Face à cette, Jean-Philippe Imparato, Directeur de la marque Peugeot, ne fermait pas les portes à une production en série, si et seulement si, la pétition parvenait à enregistrerÀ l'heure d'écrire ces lignes, du chemin est encore à parcourir : à peine 57 000 personnes ont accepté de soutenir cette cause. Sauf que tous ces efforts semblent vouer à un échec certain. Jean-Philippe Imparato a fait part au média Auto Car de son intention de, car «», soit un montant «».Bien que séduit par le projet, qu'il «» voir en production, M. Imparato a ici fait preuve de clarté : il compte, pour l'instant,, qu'il y ait pétition à succès ou pas. À voir si ce bolide au look néo-rétro resurgira des archives de la firme tricolore d'ici quelques années. Pour le plus grand bonheur de la communauté, sans aucun doute.