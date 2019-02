Plus de 1 500 blessés aux US à la suite d'accidents de trottinettes électriques

Le nombre réel de victimes difficile à déterminer

L'organisation de défense des consommateurs Consumer Reports a mené son enquête auprès des hôpitaux et des services de police, pour recenser le nombre de victimes.Au total, depuis fin 2017,auraient été recensés sur le territoire américain. La plupart du temps, il s'agirait de fractures du nez ou de l'avant-bras, voire de traumatismes crâniens. Mais Consumer Reports ajoute que le nombre avancé ne représente en faitde la réalité. Car dans ce genre de cas, les services de santé ne mentionnent pas nécessairement l'engin sur lequel circulait la victime.Du côté de Bird , l'une des principales entreprises de partage de trottinettes électriques, on préfère mettre cette statistique en perspective avec: ainsi, 6 000 piétons auraient été tués sur les routes américaines en 2017.En France, d'après des chiffres du Parisien, 1 378 victimes d'accidents de trottinettes (électriques ou non) auraient été dénombrées depuis 2013.