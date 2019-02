BMW dévoile un prototype camouflé de son SAV électrique iNEXT, prévu pour 2021

Examiner le comportement du véhicule

D'autres tests en approche

a pour ambition de commercialiser cinq nouveaux véhicules électriques d'ici l'année 2021 . Une feuille de route ambitieuse, mais particulièrement à la portée de ce fleuron de l'automobile allemand, qui effectue d'ores et déjà les premiers tests de ses futurs modèles. C'est par exemple le cas de la, dont la dernière sortie à Arjeplog, en Suède, a été l'occasion de dévoiler de nouvelles photos du véhicule.Les équipes de la firme d'outre-Rhin ont opté pour un look « camouflage » qui n'est pas sans rappeler celui de l'Audi e-tron GT dévoilé en novembre 2018. Il n'était pas question ici de se lancer dans une énième guéguerre avec l'un de ses concurrents, mais bien de réaliser des, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel Le SAV iNEXT n'a en effet pas roulé sur les routes suédoises pour son simple plaisir. Les tests effectués ont notamment servi à «», explique la marque. Le modèle a ainsi été soumis à desur des routes recouvertes de neige et des lacs gelés.L'objectif était «», peut-on encore lire. Un moyen de comprendre, et affectant généralement les solutions électriques.BMW en a aussi profité pour examiner, tout en expérimentant la transmission intégrale (quatre roues motrices) de la voiture. Ces tests en appellent évidemment à d'autres, jusqu'à la fabrication de l'iNEXT prévue à Dingolfing, en Allemagne, en 2021.