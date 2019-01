La feuille de route d'Audi fuite : cinq véhicules électriques verront le jour en 2019

Trois hybrides, deux électriques

Une version sportive de l'e-tron en approche

Dans le domaine des, il faudra compter sur Audi. Le fabricant allemand met les bouchées doubles pour se positionner solidement sur ce créneau d'avenir. Et cela passe par un catalogue de produits toujours plus étoffé, capable de répondre à une demande croissante. Pour ce faire, la firme d'outre-Rhin compte multiplier son nombre de véhicules électrifiés dans les plus brefs délais.Une feuille de route 2019 publiée par le média espagnol Periodismo Del Motor , relayée par le site spécialisé Automobile Propre , nous en dévoile davantage sur les intentions de la compagnie. Ainsi, cinq nouvelles voitures électriques, dont trois hybrides, devraient voir le jour au cours des douze prochains mois : l', la, l', l'et l'La première devrait ainsi débarquer sur nos routes dans le courant du premier trimestre 2019. La seconde (Q5 e-tron) la suivra quelques mois plus tard, probablement au début du troisième trimestre de l'année. Celle-ci pourrait embarquer un moteur essence de 188 chevaux couplé à un bloc électrique de 108 chevaux, le tout pour une autonomie totale de 60 kilomètres.Si presque qu'aucune information n'a fuité à propos de l'hybride A7 e-tron, pressentie pour la fin du troisième trimestre, on en sait davantage sur l'A8 e-tron, attendue pour le début du quatrième trimestre : vitesse de pointe de 250 km/h, de 0 à 100 km/h en l'espace de 4,9 secondes et une batterie électrique de 14,1 kWh lui conférant une autonomie de 60 kilomètres maximum.Enfin, un autre modèle 100 % électrique pourrait s'inviter à la fête à la fin du quatrième trimestre : l'e-tron Sportback, une version sportive de l'Audi e-tron. Ses trois moteurs électriques lui offriront une puissance de 503 chevaux, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. La configuration électrique rejoindrait celle de l'e-tron, à savoir une batterie de 95 kWh, soit une autonomie de 400 kilomètres selon le cycle WLTP.