Porsche reconnaît réfléchir à une version hybride de son iconique modèle 911

Une « hybridation option » dans les tuyaux chez Porsche

Rien n'est encore certain

En fin d'année dernière déjà, de premières rumeurs émergeaient concernant la mise au point chez Porsche d'une 911 à motorisation hybride. On évoquait alors deux modèles, avec un modèle proche de la Carrera, et un autre plus puissant, comparable à la 911 Turbo.Ainsi, durant un briefing technique à l'occasion d'une session d'essai média en Espagne la semaine dernière, l'un des diaporamas de la présentation a évoqué la boite de vitesses PDK à huit rapports, couplée à une «». Ainsi, dans un futur relativement proche, Porsche devrait vraisemblablement proposer sa mythique 911 avec une touteDans le détail, le nouveau système PDK de Porsche intègre bel et bien un espace supplémentaire pour une motorisation hybride. Toutefois,, notamment au niveau du poids et des performances globales. Evidemment, Porsche ne souhaite en aucun cas faire le moindre compromis sur son modèle le plus iconique. On peut néanmoins compter sur le savoir-faire du groupe (qui propose déjà des versions hybrides des Panamera, Cayenne, sans oublier la 919 Hybrid) pour solutionner rapidement le problème.A l'heure actuelle, Porsche laisse toutefois planer le doute, et annonce que cela est «», et cette option hybride n'est pas forcément vouée à déboucher sur quelque chose de concret.Rappelons qu'au-delà de la motorisation hybride, Porsche va se lancer en 2019 sur le marché de la voiture 100% électrique, avec son. Ce dernier est d'ailleurs particulièrement attendu par les fans, si bien que Porsche a d'ores et déjà prévu de doubler le volume de production annuel de son bolide électrique