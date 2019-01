La Dodge Challenger de Chrysler pourrait être déclinée en version hybride

Le moteur thermique, au cœur de la configuration

Un couple thermique-électrique envisagé

Au fil des décennies, les générations desont devenues de véritables monuments dans le secteur de l'automobile, de par leurs apparitions régulières dans la culture populaire et leurs performances impressionnantes boostées par une motorisation toujours plus puissante. Une motorisation thermique, marquée par un vrombissement singulier, qui a d'ailleurs pleinement participé au succès de la gamme.Mais la Dodge Challenger, que l'on qualifie aujourd'hui de, pourrait cependant commencer à embrasser la tendance de l'électrique. Ou plutôt de l'hybride, comme l'a suggéré le Directeur Général de Fiat Chrysler, en la personne de Mike Manley, auprès du média Detroit News Et l'intéressé de livrer sa vision des choses,, peut-on lire.. Autrement dit, Mike Manley voit le moteur électrique comme un support supplémentaire susceptible d'augmenter la puissance de la voiture... mais place toujours le moteur thermique au cœur de la configuration, en tant que protagoniste incontournable.Dans le cas de la Dodge Challenger, Mike Manley n'envisage pas d'intégrer un moteur V8 d'une puissance de 700 chevaux appuyé par un moteur électrique, mais plutôt un V6 combiné à une telle mécanique.D'ailleurs, lede Chrysler ne démarrerait pas avec le moteur électrique, comme on a l'habitude de l'observer sur les modèles d'aujourd'hui, mais bien avec un thermique. Aucune autre information n'a en revanche été communiquée par le haut placé de l'entreprise américaine.