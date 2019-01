Porsche double le rythme de production de sa Taycan, avec 40 000 unités par an

La production de la Porsche Taycan doublée

En 2019, Porsche va lancer sur le marché son premier véhicule 100 % électrique : Taycan . Un modèle qui découle directement du conceptprésenté durant le salon de Francfort en 2015. Une voiture qui disposera de deux moteurs électriques répartis entre les trains avant et arrière, pourSelon le magazine allemand, Porsche devrait donc doubler la production de son véhicule électrique Taycan, pour. Un rythme de production supérieur à d'autres véhicules Porsche, comme la Panamera par exemple. Selon toute vraisemblance, cette nouvelledevrait arriver d'ici, avec au programme un modèle 4S et même un modèle Turbo, en plus de la version de base.En décembre dernier déjà, on apprenait que la voiture électrique de Porsche était particulièrement prisée sur certains marchés, entre autres en Scandinavie. C'est la Norvège qui aurait notamment contribué à l'explosion des précommandes, avec plus de 3 000 personnes ayant manifesté un vif intérêt pour le véhicule, en versant au passage un acompte de 2 500 euros pour la réservation.Du côté de Porsche, en plus de ce modèle Taycan, on va également proposer prochainement un dérivé, sans oublier de doter la moitié de la flotte automobile maison de moteurs électriques d'ici 2025.