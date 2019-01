En plus de son EQC, Mercedes prévoit de sortir un SUV électrique compact

Autonomie très honorable

Trois versions de l'EQB

Le secteur desn'a pas encore explosé qu'une bataille se livre déjà entre les principaux constructeurs internationaux. L'objectif étant de se positionner sur le créneau le plus rapidement possible, de façon à proposer une offre complète au cours des prochaines années lorsque la demande dépassera celle des véhicules à moteur thermique. Et pour ce faire, il n'y a pas de secret : étoffer son catalogue de produits.C'est exactement ce que prépare le fleuron allemand, bien décidé à ne pas se laisser distancer par des concurrents américains et chinois, déjà très avancés sur le domaine. La firme d'outre-Rhin a donc prévu de commercialiser sa Mercedes-Benz EQC au cours des prochains mois , sonbasé sur la Mercedes-Benz GLC. Un véhicule qui devrait être rejoint par un autre SUV, compact cette fois-ci, d'ici 2021.C'est en tout cas ce qu'avance le média Auto Car , selon lequel l'entreprise allemande travaillerait sur un EQB inspiré de la Mercedes-Benz GLB. Ce modèle s'appuierait sur une batterie de 60 kWh lui conférant une autonomie décente deet une configuration reposant sur deux moteurs électriques - l'un pour les roues avant, l'autre pour les roues arrière.Le X247, de son nom de code, pourrait même se décliner en: thermique, hybride, et, en toute logique, électrique. Bien qu'attendu pour l'année 2021, ce nouveau produit devrait faire l'objet d'une présentation à l'occasion du, organisé du 12 au 22 septembre 2019.D'ici là, d'autres fuites issues de sources industrielles pourraient nous en apprendre davantage.