Audi P18 e-Tron : la supercar 100 % électrique limitée à 50 exemplaires

La supercar électrique signée Audi

C'est en effet dans une interview accordée à Autoweek Netherlands, que le CEO du groupeBram Schot a confirmé la production de cette. Au total, ce sontqui seront produits et (visiblement) pas un de plus.En 2019, Audi sera, avec la disponibilité de son premier SUV 100 % électrique, le Audi e-tron Ce dernier devrait rapidement être rejoint par une version plus compacte et une déclinaisonÀ leurs côtés, on retrouvera donc cette Audi PB18 e-tron, qui adopte un look résolumentet qui disposera d'. On devrait également pouvoir bénéficier d'une fonction de type « boost », pour faire grimper la puissance à 764 ch. De quoi abattre leSelon le constructeur, l'autonomie ne serait pas en reste et cette Audi PB18 e-tron serait ainsi en mesure de parcourir. Avec un système de recharge 800 V, on pourrait même, avec en prime une compatibilité avec la recharge sans fil.Rappelons que, comme la McLaren F1, l'(de type monoplace), avec toutefoispour une conduite traditionnelle. Reste à savoir si cette option, visible sur le concept, sera présente aussi sur la déclinaison de série.Évidemment, le prix reste un mystère, mais seuls quelques heureux (et riches) élus pourront mettre la main sur ce bolide à venir.