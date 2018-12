Google Maps vous permet désormais de localiser votre trottinette électrique Lime

Bientôt disponible en France, en théorie

et, nouveau duo de choc. La start-up spécialisée dans la location de trottinettes et vélos électriques, soutenue financièrement par la maison-mère de Google, Alphabet, bénéficie d'une mise en avant plus que bienvenue sur le service de navigation, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel . Désormais, les utilisateurs voient apparaître un onglet Lime sur lequel sont délivrées plusieurs informations lors d'une recherche d'itinéraire.La proximité de la trottinette électrique, le coût du trajet ou encore l'heure d'arrivée sont par exemple indiqués. Il suffit ensuite à l'usager de cliquer sur ledit onglet pourdirectement à partir de l'application. Seules les villes d'Auckland, Austin, Baltimore, Brisbane, Dallas, Indianapolis, Los Angeles, San Diego, Oakland, San Antonio, San Jose, Scottsdale et Seattle profitent actuellement de cette nouvelle fonctionnalité.Il ne serait pas étonnant quel'accueille à son tour au cours des prochains mois.