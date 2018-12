🛴 Bon Plan : la trottinette Ninebot Segway ES2 à 310€ au lieu de 487€

La Ninebot Segway ES2 : un excellent rapport qualité prix

La Ninebot Segway ES2 est le parfait compagnon pour des trajets en ville : Son moteur 700w lui permet d'atteindre les 25km/h de vitesse maximum et sa batterie 5.2Ah lui autorise une autonomie de 25Km. Comptez environ 3h pour une recharge complète de la trottinette. Cette trottinette Xiaomi en aluminium pèse environ 15kg et peut supporter une charge maximale de 100kg. Elle est équipée de suspensions à l'avant et à l'arrière, afin d'amortir les chocs notamment à la montée ou la descente des trottoirs.Pour profiter de la promotion chez notre marchand partenaire Gearbest, entrez le code suivant au moment de l'achat :. La livraison est gratuite en France. Le produit est expédié depuis la Chine et il faudra donc compter plusieurs semaines pour recevoir le produit. La trottinette ne pourra donc techniquement plus être sous le sapin, mais c'est le prix à payer pour profiter de cette promotion.