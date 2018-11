Volkswagen : 44 milliards d'euros pour ses solutions électriques et autonomes

Un tiers des dépenses de l'entreprise sur la période 2019/2023

Un SUV électrique déjà en préparation

La course à l'électrique et aux voitures sans conducteur s'accélère : entre Tesla qui pousse ses concurrents à innover sans cesse et les nombreux modèles de voitures électriques fraîchement conçus par les leaders européens et américains, l'actualité ne manque pas dans ce domaine en mutation constante. Et le plan d'investissement récemment annoncé par Volkswagen s'inscrit parfaitement dans ce contexte.Le groupe allemand, notamment propriétaire des marques Audi, Porsche ou encore Seat, s'est en effet fendu d'un communiqué de presse publié le 16 novembre 2018, dans lequel est présenté un colossal plan d'investissement de 44 milliards d'euros. Cette gargantuesque manne financière servira notamment à développer la mobilité électrique, la conduite autonome, les nouveaux services de mobilité et la digitalisation de ses véhicules.a déclaré Herbert Diess, CEO de la multinationale. Représentant un tiers des dépenses de l'entreprise sur la période 2019/2023, cet engagement financier en faveur des solutions automobiles de demain tentera de faire oublier le scandale du dieselgate, dont le premier procès s'est ouvert en Allemagne en septembre dernier Dernièrement, Volkswagen a multiplié les projets liés à des solutions électriques et autonomes. Projets que l'on devrait probablement retrouver dans lade son programme d'investissement : la firme d'outre-Rhin s'est par exemple rapprochée de Mobileye - une filiale d'Intel - pour lancer un service de voitures autonomes électriques en Israël d'ici l'année 2019.Serait également au programme un SUV électrique dont la grille tarifaire se situerait en-dessous des 20 000 euros