Pour contrer Tesla, Volkswagen plancherait sur un SUV électrique à moins de 20 000 €

2020, top départ de la production ?

Un catalogue toujours plus étoffé

Volkswagen cherche à faire de l'ombre à Tesla, mais en est-il vraiment capable ? Au regard de l'avance technologique du constructeur américain, la tâche s'annonce compliquée pour ses actuels et futurs concurrents. L'entreprise d'Elon Musk propose en effet des automobiles électriques haut de gamme plus que convaincantes, à l'image de sa Model 3 au prix de 45 000 dollars ( version Mid-Range Une Model 3 qui devrait d'ailleurs s'inviter sur le Vieux Continent d'ici le début de l'année 2019. Mais pas question pour les constructeurs européens de se laisser faire ainsi . Et selon les informations de Bloomberg et de Reuters , Volkswagen chercherait à développer un nouveau mini-SUV électrique dont le prix de commercialisation très agressif serait susceptible de concurrencer la firme californienne.Moins de 20 000 euros : voilà à quoi pourrait s'attendre les automobilistes au cours de l'année 2020, période durant laquelle la production de ce modèle pourrait débuter, au sein de l'usine d'Emden, en Allemagne. Selon des sources proches du dossier, les dirigeants espèrent construire jusqu'à 200 000 véhicules par an. A voir, en revanche, si la fiche technique de ce véhicule arrivera à la cheville de la Model 3. A ce prix là, le doute subsiste. Ce ne serait donc pas tant sur les caractéristiques que les deux prochains rivaux se tireraient la bourre, mais davantage sur la grille tarifaire proposée.Le fait est que Volkswagen intensifie ses efforts dans ce domaine : actuellement composée de quatre modèles électriques - Buzz (van), Cross (crossover sportif), I.D et Vizzion -, sa gamme I.D , prévue pour 2020, pourrait donc accueillir une cinquième auto sans moteur thermique au cours des prochaines années.Suffisant pour marcher sur les plantes-bandes de Tesla ? L'avenir nous le dira.