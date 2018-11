BMW a des projets : cinq nouveaux véhicules électriques d’ici 2021

Douze modèles électriques d'ici 2025

Réduire les coûts de production et améliorer l'autonomie

Un virage radical, que tous les fabricants d'automobiles semblent prendre depuis maintenant plusieurs années. Épouser le mode électrique ne se fait pas du jour au lendemain, au contraire. Développer les technologies adéquates et à moindre coût nécessite du temps et de l'investissement. En témoignent les projets de Tesla, le parfait exemple dans le secteur, qui pousse ses concurrents à accélérer le rythme s'ils souhaitent, à l'avenir, se partager une part du juteux gâteau qui les attend.C'est donc en toute logique que l'entreprise allemande BMW a elle aussi électrifié une partie de sa gamme. Et de la voir poursuivre dans cette voie de manière plus intensive n'a presque rien d'étonnant : la firme d'outre-Rhin s'est en effet fendu d'un communiqué de presse détaillé - mis en lumière par Electrek - dans lequel elle développe sa stratégie à court terme dans le domaine des voitures électriques.D'ici 2021, cinq nouveaux modèles intégreront ainsi le catalogue du groupe : la(2019), la(2020), la(2021), la(2021) et la. Dores et déjà disponible sur le marché, cette dernière devrait être déclinée dans de nouvelles versions améliorées - en témoigne le Mondial de l'Auto 2018 . A l'horizon 2025, BMW prévoit même d'étoffer son offre jusqu'à douze modèles électriques, hybrides compris.L'entreprise s'attarde également sur les objectifs de l'année 2018 et 2019 : fournir aux clients jusqu'à 140 000 véhicules électriques dans un premier temps, avant de passer la seconde avec un demi-million d'automobiles électriques BMW sur les routes l'année suivante. Pour ce faire, le fabricant souhaite centraliser la construction des électriques, hybrides et classiques au sein des mêmes chaînes de production.BMW focalisera aussi ses efforts sur la cinquième génération de sa technologie dédiée à l'électrique, qu'elle compte inaugurer sur la BMW iX3, en 2020. Ce nouveau système a pour but d'améliorer les performances du véhicule, comme l'autonomie (aujourd'hui l'un des points noirs des modèles), mais aussi de réduire les coûts de production impactant directement le prix final du produit, encore trop élevé pour espérer une véritable démocratisation.