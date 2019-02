Lime investit 3 millions de dollars pour "éduquer" les utilisateurs à la sécurité

© Lime

Rouler à trottinette et en sécurité

Des trottinettes plus respectueuses des villes

Source : Lime

Alors que les trottinettes électriques Lime ont progressivement envahi les grandes villes ces derniers mois, elles cristallisent de plus en plus les critiques des habitants et des pouvoirs publics. En cause, le comportement de leurs utilisateurs, ou encore les obstacles à la circulation qu'elles peuvent représenter quand elles sont garées au milieu du trottoir. En réaction, Lime a lancé ce lundi la campagneLes(environ 2,6 millions d'euros) investis serviront notamment à sensibiliser davantage les utilisateurs aux bonnes pratiques pour. Ils seront alors invités à signer l'engagement. La campagne prévoit également la distribution de casques : les 25 000 premiers signataires de la charte en recevront un gratuitement. Au total, ce sont 250 000 casques qui seront remis dans les six prochains mois.Par ailleurs, la société annonce un contrôle renforcé de sa flotte de véhicules. Cette mesure fait suite au rappel de plusieurs milliers de modèles en Californie, il y a quelques jours. Les appareils présentaient des risques de voir leur batterie exploser et avaient donc été retirés.De plus, Lime entend œuvrer pour que ses trottinettes s'intègrent de façon. L'entreprise prévoit ainsi d'organiser, dans les grandes villes, des rassemblements autour de la micro-mobilité urbaine, encadrés par la police et des agents du territoire.Dans le même ordre d'idées, Lime entend encourager une pratique plus responsable à travers son application. De nouvelles fonctionnalités pourront par exemple alerter l'utilisateur lorsque celui-ci roule sur le trottoir ou qu'il se gare au mauvais endroit.Avec cette nouvelle campagne de sensibilisation, Lime espère donc favoriser une utilisation plus respectueuse de ses trottinettes, pour gagner le respect de l'ensemble des usagers des villes.