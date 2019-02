Tesla pourrait lancer... un vélo électrique !

Le vélo électrique Tesla bientôt en concessions ?

Après la route et l'espace, voilà qu'Elon Musk souhaiterait conquérir un nouveau marché : la piste cyclable. En effet, à l'issue d' une interview accordée à Recode , le milliardaire américain a annoncé : "Evidemment, cette déclaration n'a rien d'officiel, et cela pourrait tout simplement signifier que Tesla est parfaitement en mesure de concevoir un vélo électrique, sans avoir néanmoins la moindre intention de le faire réellement. On sait toutefois qu'Elon Musk est un habitué des projets fous, et personne n'aurait imaginé un jour que le groupe Tesla puisse se lancer dans la création d'un semi-remorque ou même d'un puissant roadster, alors un vélo...En y réfléchissant un peu, un vélo électrique Tesla pourrait être une excellente initiative pour le groupe américain, le marché étant nettement plus réceptif que celui de la voiture électrique. Cela serait certainement l'occasion pour Tesla d'écouler de nombreux exemplaires, et contribuer à rétablir les finances fragiles de la firme américaine. A voir maintenant si Tesla se lancera bel et bien sur ce nouveau marché à deux roues.