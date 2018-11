Après la vague Lime, MyTaxi s'apprête à lancer ses trottinettes en free floating

Le modèle de trottinette déjà dévoilé

Un marché de plus en plus bondé

Nouvelles trottinettes électriques en libre service à l'horizon : la société MyTaxi, propriété du constructeur d'automobiles allemand Daimler depuis 2014, compte se lancer sur ce nouveau marché très en vogue depuis déjà plusieurs mois. Son application, qui met en relation plus de 100 0000 chauffeurs avec des utilisateurs de 100 villes différentes, devrait ainsi proposer ce nouveau mode de transport urbain d'ici la fin de l'année, apprend-on dans les colonnes de TechCrunch Dans un premier temps déployée en Europe du sud, sa flotte devrait ensuite être lancée aux quatre coins du globe dans le courant de l'année 2019, dans l'objectif de devenir l'un des leaders incontestés de ce nouveau segment visiblement attractif. Si aucune information au sujet de la grille tarifaire n'a été communiquée, le modèle de trottinette utilisé a bien été divulgué : il s'agira de l' ES4 de Ninebot by Segway D'un poids de 14 kg, le produit en question offre une autonomie de 45 kilomètres selon le style de conduite de l'usager, et atteint la vitesse maximale de 30 km/h. MyTaxi, dont le nom de marque est restée inchangée malgré sa fusion avec l'entreprise Hailo fin 2016, risque donc de marcher sur les plates-bandes de futurs concurrents déjà bien implantés sur le marché européen.En chef de file, Lime et Bird demeurent les mieux positionnés. Mais le duo américain a rapidement été rejoint par l'opérateur Bolt, impulsé par Taxify.Ce nouveau positionnement stratégique de MyTaxi n'est pas sans rappeler celui d'Uber, l'un de ses principaux rivaux sur le secteur des VTC, qui travaillerait actuellement sur un modèle de trottinette électrique mis en libre service au cours des prochains mois.