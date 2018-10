Trottinette électrique : Lime va ouvrir des magasins "en dur" aux Etats-Unis

Vente d'accessoires et de vêtements

Mais pourquoi une entreprise spécialisée dans la location de trottinettes électriques en libre-service disposerait de sa propre enseigne en dur ? C'est la question que l'on pourrait se poser suite à une offre d'emploi de directeur de magasin à pourvoir à Santa Monica (Californie), publiée par Lime et mise en lumière par The Verge La jeune pousse américaine n'a pas pour objectif de vendre ses propres modèles de trottinette. Mais compte bien, à travers cette ouverture prévue en 2019, améliorer la visibilité de la marque. Cette enseigne proposera aussi différents types de service, comme de la location ou encore des sessions de recharge, habituellement gérées par ce que l'on appelle des, généralement indépendants et en freelance.Lime en profitera également pour améliorer ses rendements à travers la vente de nouveaux produits - des accessoires et des vêtements, en l'occurrence -, tout en légitimant son expertise grâce à des tutoriels et autres sessions consacrées à la sécurité routière et celle des usagers. Un bon moyen de se démarquer d'Uber, l'un de ses futurs concurrents sur le marché des trottinettes électriques