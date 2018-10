Le SUV e-tron de Audi retardé à cause... d’une mise à jour logicielle (oui, oui)

Une modification de dernière minute

Audi en conflit avec son fournisseur de batteries ?

Selon le journal allemand Bild am Sonntag, l'Audi e-tron pourrait être retardée au minimum de quatre semaines et peut-être accuser jusqu'à six mois de retard dans le pire des scénarios.Si l'on en croit le porte-parole du constructeur qui s'est exprimé dans les pages du journal allemand, Audi est en effet dans la nécessité d'attendre une nouvelle homologation pour la partiede son véhicule électrique, qui a subi des modifications de dernière minute durant son processus de développement.Rappelons que l'e-tron fait déjà beaucoup parler de lui puisque plus de 15 000 exemplaires ont déjà été précommandés après son officialisation. Le SUV tout électrique d'une puissance de 300 kW (407 ch) pourrait s'avérer être un très bon compromis sur le marché en venant directement concurrencer Tesla.Par ailleurs,etsont eux aussi prêts à s'immiscer sur ce marché du 100 % électrique avec des modèles similaires prévus pour 2019.se lance quant à lui sur le segment des berlines sportives électriques avec sa Taycan Pour la sortie de son tout premier véhicule 100 % électrique, Audi fait décidément face à quelques difficultés. Outre le retard dû à l'attente de la nouvelle homologation duaprès sa mise à jour de dernière minute, Audi doit également composer avec son fournisseur de batteries, le Sud-Coréen, qui tente de profiter de la situation actuelle pour augmenter ses prix. Le fabricant de batteries, également en contrat avec Mercedes, aurait en effet décidé d'augmenter ses prix de 10 %, un accord semble cependant avoir été conclu avec la marque aux anneaux.Ne reste plus qu'à espérer pour Audi que ce retard n'influence pas trop fortement les précommandes et que la marque communique rapidement sur la date de lancement de l'e-tron !