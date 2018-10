Porsche va démarrer la production de son premier modèle électrique, la Taycan

Porsche mise sur l'électrique pour son avenir

Porsche mobilise d'énormes ressources pour sa transition vers l'électrique

Un réseau de bornes de recharge ultra-performant

La firme allemande, qui se prépare à lancer son premier modèle électrique d'ici fin 2019, a dévoilé cette semaine une photographie (que vous pouvez voir ci-dessus) de ladans sa seconde phase de production.Ce véhicule électrique 4 portes délivrera une puissance de 440 kW, soit l'équivalent de 600 chevaux pour une autonomie de 5 heures (norme NEDC). En outre, lapourra recharger sa batterie lithium-ion assez rapidement puisque 4 minutes suffiront pour qu'elle dispose d'une autonomie de 100 km. Cette rapidité est rendue possible grâce à la technologie 800 V - la même qui alimente déjà la, qui a déjà remporté de nombreuses victoires au Mans.Ce nouveau véhicule électrique devrait directement rivaliser avec la Tesla Model S Fort d'un investissement total de 6 milliards d'euros, le constructeur allemand ne lésine pas sur les moyens pour atteindrePorsche a en effet annoncé vouloir créer plus de 1 200 emplois sur le site de Zuffenhausen. À cette occasion, un atelier complet comprenant les chaînes d'assemblage et de production est en cours de construction sur le site, une véritable «» selon le constructeur, qui promet par ailleurs que sa production de véhicules électriques sera neutre en carbone, «».En outre, seulement une partie des 1 200 nouveaux opérateurs travailleront sur l'assemblage de la Taycan, puisqu'ils seront répartis sur plusieurs lignes de production de véhicules électriques. Porsche a d'ailleurs annoncé le déploiement d'outils d'apprentissage numérique pour l'ensemble de ses employés, anciens comme nouveaux, afin de dispenser des formations et des modules concernant la production de véhicules électriques. À l'instar de Tesla , Porsche s'attelle aussi à développer en Europe un réseau de « superchargeurs » d'ici fin 2019. Il devrait comprendre 400 chargeurs haute tension d'une puissance de 350 kW. Aux États-Unis, la marque s'appuiera sur le réseau du groupequi installera 300 bornes avec la même échéance. Au total, Porsche prévoit de déployerpour le lancement historique de sa Taycan.Selon certaines rumeurs, la firme de Stuttgart pourrait également préparer son retour en Bourse. Lutz Meschke, le directeur financier de Porsche aurait par ailleurs déclaré «». Mais rien n'est encore fait, puisque Porsche aurait démenti les déclarations de son directeur financier pas plus tard qu'hier. En attendant, ses propos ont permis à Volkswagen de finir en tête du DAX (indice boursier allemand) hier en prenant 3,04 %.