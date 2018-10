Mondial Auto | Mercedes EQC, un SUV 100% électrique qui manque d’originalité

Une autonomie qui pèche

Lancement à l'été 2019

Mondial Auto Paris 2018



Meilleurs ennemis de toujours, Audi et Mercedes-Benz représentent les fleurons automobiles de l'Allemagne. Et après s'être affrontés sur le terrain des voitures à essence, les deux fabricants d'outre-Rhin se livrent désormais une nouvelle bataille autour des véhicules électriques. Chaque entreprise a donc logiquement exhibé un concept d'automobile de ce type au Mondial de l'Automobile 2018 , organisé à Paris. place à la Mercedes EQC . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le design du produit rejoint sensiblement celui de la Mercedes-Benz GLC. Les équipes de la firme s'en sont clairement inspirées, et ne font pas vraiment preuve d'innovation sur ce point-là en particulier. Ses deux moteurs électriques lui conférant une puissance de 408 chevaux lui permettront cependant de monter à 100 km/h en 5,1 secondes seulement (contre 5,7s pour l'e-tron).En revanche, Mercedes-Benz se voit devancée sur le plan de la batterie : de 80 kWh, contre 95 kWh chez son concurrent. Tout comme sur celui de l'autonomie : 450 kilomètres selon le cycle NEDC. Or, les fabricants sont désormais censés se baser sur la norme WLTP, entrée en vigueur depuis le 1septembre dernier. Une norme qui tend à faire baisser l'autonomie des véhicules comparée au cycle NEDC.Prévoyez-donc plutôt une autonomie avoisinant les 350 kilomètres avec le cycle WLTP, bien en-dessous des 400 kilomètres de l'Audi, selon, comme prévu, la norme WLTP. Pour les plus impatients, il faudra attendre l'été 2019 pour s'offrir la Mercedes EQC, à un prix oscillant autour des 85 000 € selon le site Largus.fr.