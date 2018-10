Mondial Auto | Audi e-tron, le SUV 100% électrique doté de rétroviseurs virtuels

Une autonomie respectable

Douze couleurs de carrosserie

Les groupes allemands n'ont presque plus rien à prouver dans le domaine de l'automobile, eux qui excellent dans ce secteur depuis déjà plusieurs décennies. Et Audi le prouve une nouvelle fois en présentant au Mondial de l'Automobile 2018, organisé à Paris du 4 au 14 octobre, son dernier projet dédié aux véhicules de demain : l' Audi e-tron , un SUV qui épouse le mode électrique et s'affranchit des moteurs à essence.Dotée d'une batterie lithium-ion de 95 kWh, la voiture de la marque aux anneaux serait capable de tenir jusqu'à 400 kilomètres, selon le cycle WLTP. Soit des courtes et moyennes distances restreignant quelque peu ses usages. Son autonomie reste supérieure à celles de la Renault K-ZE (250 km, selon la norme NEDC) et de la BMW i3 (360 km, selon la norme NEDC), mais inférieure à celle de la Kia e-Niro (485 km, selon la norme WLTP).Mais surtout, l'Audi e-tron se distingue des autres modèles par l'installation de rétroviseurs virtuels disponibles en option., peut-on lire sur le site officiel en guise d'explication.Cette innovation se joint ainsi aux deux écrans centraux situés dans l'habitacle du conducteur, ainsi qu'aux différentes compatibilités de chargement offertes par l'entreprise : sur des bornes domestiques, publiques ou dans les stations de charge haute puissance. Pour répondre aux goûts et aux couleurs de chacun, Audi a décliné son modèle en douze couleurs de carrosserie, dont le Bleu Antigua, le Bleu Galaxy et le Beige Slam.Les précommandes de l'sont déjà ouvertes ( plus de 10 000 enregistrées ). Prévoyez la somme minimum de 82 600 €, pour une livraison prévue dans le courant du mois de décembre 2018.