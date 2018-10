Mondial Auto | La BMW i3 électrique se refait une santé sur son autonomie

Une nouvelle autonomie à tempérer

Un prix toujours onéreux

Mondial Auto Paris 2018



A l'heure où les enjeux automobiles de demain impactent directement la survie de notre planète, les grands constructeurs internationaux n'hésitent pas à mettre l'accent sur le 100% électrique. Une tendance qui se confirme au2018, organisé du 4 au 14 octobre à Paris. Cette année particulièrement, l'événement regorge de concepts de véhicules à conduite autonome ou électriques, qui tiennent une véritable place de choix dans la stratégie de fabricants comme Renault Peugeot ou encore Kia BMW, qui a pris le virage de l'électrique il y a déjà plus de cinq ans, fait logiquement partie des acteurs appartenant à la catégorie suscitée. Et pour l'occasion, la marque bavaroise a dévoilé la troisième génération de sa BMW i3 (après la première en 2013 puis la seconde en 2016), citadine 100% électrique depuis le retrait du petit moteur thermique faisant office de prolongateur d'autonomie . Au programme : près de 30% d'autonomie en plus, pour tutoyer les 360 kilomètres parcourus en une charge grâce à sa batterie de 42.2 kWh.Vigilant, le site AutoMoto tempère judicieusement cette amélioration : BMW présente en effet cette dernière selon la norme NEDC (Nouveau cycle européen de conduite), devenue plus ou moins obsolète depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle norme WLTP le 1septembre dernier. L'autonomie de l'i3 reste donc à clarifier. Pour le reste, le bolide serait capable d'atteindre les 100 km/h en l'espace de 7,3 secondes.L'autre nouveauté notable concerne le temps de chargement à partir d'une borne de recharge rapide : 80% d'énergie retrouvée en seulement 42 minutes, contre 15 heures avec une prise domestique classique. La note sera en revanche salée en cas de coup de cœur : 39 950 € au minimum, faisant des véhicules électriques des produits encore onéreux et difficile d'accès