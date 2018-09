Audi dévoile officiellement son premier SUV électrique : le e-tron

Lire aussi :

Reportée suite au Dieselgate qui a fortement secoué les constructeurs allemands, la présentation officielle dua enfin eu lieu. Ce SUV totalement électrique marque l'arrivée sur le marché des constructeurs allemands premium, BMW et Mercedes travaillant aussi sur leurs propres voitures électriques. L'américainva dorénavant avoir une concurrence très forte sur le segment haut de gamme.L'vise le haut de gamme, ce qui n'est guère étonnant de la part de son constructeur. Doté de cinq places, ce véhicule urbain dispose de nombreux équipements de série : jantes de 20?, sièges chauffants, deux écrans tactiles, toit ouvrant panoramique, recharge sans fil pour les smartphones... La liste est longue, pouvant être rallongée à volonté par diverses options. Le modèle de base sera commercialisé à partir de 74 800$, mais la facture pour toutes les options pourra monter jusqu'à 81 800$.Histoire de briller encore plus de mille feux, Audi proposera aussi une série limitée à 999 exemplaires nommée. Au programme : jantes de 21?, intérieur cuir, caméra de vision nocturne et autres fioritures comme des étriers de freins orangés. Comptez 86 700 dollars pour ce modèle exclusif.Si les prestations intérieures sont comme toujours très belles pour la marque allemande, ce sont les performances brutes de l'engin qui risquent de refroidir les potentiels acheteurs. L'autonomie moyenne est ainsi de 400 kilomètres seulement, soit 100 de moins que les meilleurs modèles de chez Tesla. Audi annonce cependant que son système permet une charge très rapide, 30 minutes sur la borne permettant un regain de 80% des capacités.L'Audi e-tron est équipé de deux moteurs, un sur chaque essieu. L'avant produit 125 kW et l'arrière 140 kW, soit une puissance totale de 265 kW. Le SUV allemand semble d'ailleurs assez poussif sur le 0 à 100 km/h, puisqu'il lui faut plus de 6 secondes pour atteindre une telle vitesse. Un modepermet néanmoins de pousser les moteurs jusqu'à 300 kW, permettant d'atteindre 96 km/h en 5.5 secondes. L'Audi e-tron est largement dépassé par ses concurrents sur ce point Mais la marque semble claire sur ses objectifs. D'après Filip Brabec - vice-président pour Audi America - la marque s'est avant tout. Le but d'Audi est. L'objectif semble atteint, même si on est loin d'une démocratisation des véhicules électriques vu le prix élevé du SUV Audi E-tron.