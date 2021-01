Il sera apparemment possible de jouer à The Witcher III sur la nouvelle Tesla Model S

Tesla annonce l'intégration d'un ordinateur aux capacités graphiques particulièrement puissantes capables selon le constructeur de rivaliser avec les consoles de nouvelle génération avec ses 10 téraflops (contre 10,28 pour la PS5 et 12 pour la Xbox Series X).

De quoi jouer à des jeux bien plus gourmands que les titres actuellement disponibles sur Tesla, comme Cuphead par exemple. Dans un visuel donnant un aperçu de l'interface de la console, nous pouvons notamment voir The Witcher III.

Elon Musk a remis une couche de teasing sur Twitter en lançant le sondage suivant : « Voulez-vous jouer à The Witcher sur votre Tesla ? », avec pour réponses : « Oui [jeter une pièce] » en référence à la chanson de la série Netflix, et « Non, j'ai la peste ». Tout en rappelant au passage que la série The Witcher est déjà visionnable dans une Tesla.