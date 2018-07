YouTube ne veut plus que les créateurs fassent la promotion de Twitch



Alexey Boldin / Shutterstock.com

« Pas de nouvelle application de la loi » selon YouTube

Modifié le 16/07/2018 à 17h53

Décidément, la concurrence entre les deux services de streaming est loin d'être terminée. Il y a quelques jours, plusieurs créateurs de contenus ont rapporté conjointement queavait suspendu leur compte en raison d'une violation du règlement de la plateforme. Par la suite, Linus Tech Tips, Surny et Aztrosizt ont remarqué que les décisions étaient en lien avec le fait qu'ils utilisaient la plateforme pour faire la promotion de leur chaîne Twitch. Pour sa part, Surny indique que son compte a été clôturé alors qu'il avait mis en ligne une courte vidéo dans laquelle il invitait ses abonnés à le suivre sur la plateforme concurrente. Quant à Linus Tech Tips, il a expliqué qu'un de ses lives avait été annulé lorsqu'il a, comme son homologue, invité ses abonnés à le suivre sur Twitch.Le majeur problème vient certainement du fait que la plateforme appartenant à Google n'a publié aucune mise en garde évoquant ces sanctions. De fait, certains créateurs de contenu ont vu leur compte clôturé ou suspendu sans avoir été averti que cela arriverait. Si Engadget a contacté YouTube afin d'espérer obtenir des réponses, la plateforme ne semble pas avoir été très claire dans ses propos.D'une part, ce dernier indique qu'il est tout à fait possible de mettre en ligne des vidéos évoquant Twitch, même par le biais de liens. Malgré tout, la société indique qu'il n'y a «», mais qu'elle veille à faire appliquer le fait que si le «».Difficile à croire puisque cela signifierait que la plateforme découvre que Linus Tech Tips, 6,3 millions d'abonnés et neuf ans de vidéos, invite ses abonnés à le suivre sur Twitch. Néanmoins, les créateurs qui ont été bannis de la plateforme ont pu retrouver leur compte YouTube.