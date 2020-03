Coronavirus : Disney+ va relancer la guerre du streaming vidéo en Europe, en pleine crise sanitaire

Des certitudes au niveau marketing

Le coronavirus, opportunité ou menace pour Disney ?

Fort de l'expérience américaine , le géant Disney a préparé le terrain en Europe pour le lancement de sa plateforme de streaming vidéo. Tarifs agressifs, partenariats locaux maîtrisés et prometteurs, le service est prêt à affronter Netflix sur le Vieux Continent. Enfin, « était » prêt, devrait-on dire. Car si le coronavirus peut permettre à la plateforme d'enquiller abonnement sur abonnement, celui-ci pourrait aussi entraîner son report, pour éviter les surcharges réseau.Disney+ arrive en Europe avec de véritables certitudes. La première concerne le prix, avec un abonnement qui devrait tourner autour de 6,99 euros par mois , offrant à ce niveau-là une sacrée concurrence à Netflix et Amazon Prime Video. «», commente Thomas Husson , VP et principal analyste chez Forrester.En France, Disney+ a un distributeur exclusif : Canal+ . En Italie, c'est via le service de SVoD de l'opérateur Telecom Italia, TIMVision, que la plateforme sera distribuée. Au Royaume-Uni, Mickey a trouvé un accord avec Sky pour un contrat pluriannuel, et O2. En Espagne, c'est Telefónica qui a décroché l'accord, tandis qu'en Allemagne, les pourparlers avec Deutsche Telekom n'auraient pas grandement avancé.», prédit Thomas Husson. Pour 2021, si les reports s'enchaînent, ce sera une autre histoire.Avant d'évoquer les conséquences d'un potentiel report du lancement de Disney+ en Europe, prévu en France pour le 24 mars, ayons à l'esprit que le coronavirus confine des millions d'enfants chez eux, en Italie, en France ou en Espagne, du fait, outre les mesures de confinement, de la fermeture des établissements scolaires. Cela pourrait forcément permettre à Disney de générer encore plus d'abonnés. Et de faire des services de streaming d'opportunistes bénéficiaires de la crise sanitaire.Et si un trop grand nombre d'inscrits et un trop grand nombre de connexions simultanées pourraient mettre à mal les capacités de fonctionnement du service, Thomas Husson précise que «».Si Disney+ pourrait avoir à subir la réduction des affichages physiques (dans les boutiques et des les parcs d'attractions), l'analyste de Forrester estime qu'il est «».Il reste tout de même une inconnue. Vendredi, le gouvernement français et plusieurs opérateurs télécoms ont demandé à Disney de reporter le lancement de la plateforme. «». On se le demande aussi. Netflix et YouTube, eux, ont d'ores et déjà pris des mesures pour réduire les débits et diminuer la qualité de diffusion de leurs contenus , après l'intervention du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.