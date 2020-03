Covid-19 : Disney+ n'avancera pas sa date de lancement en France

Il va falloir prendre son mal en patience

Nous avons bien reçu tous vos messages. Nous sommes désolés de ne pouvoir avancer le lancement de Disney+. Merci pour votre patience, plus que 8 jours ! 💙 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 16, 2020

Tenez-vous prêts, Disney+ arrive dès le 24 mars. pic.twitter.com/Pc1082Youj — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 17, 2020

Lire aussi :

Les 11 jeux sur consoles indispensables en période de confinement



Les utilisateurs américains favorisés

Source : Disney

Celles et ceux qui espéraient un geste de la part de Disney, avec une sortie avancée de la plateforme de streaming du géant du divertissement, ont été refroidis par le message officiel délivré par le service, lundi 16 mars sur les réseaux sociaux. «», a annoncé la plateforme de SVoD.Disney+ fêtera donc son lancement en France le mardi 24 mars 2020, comme prévu depuis plusieurs semaines. On aurait pu croire que dans le contexte pandémique actuel et le confinement décrété par l'État français à compter du mardi 17 mars, Disney+ puisse bousculer son calendrier et avancer sa sortie. Et ainsi imiter des acteurs comme Canal+ (pour tous les détenteurs d'une box internet) et OCS (uniquement chez les abonnés Orange pour ce deuxième cas), qui passent en clair pendant le confinement.La version française de la plateforme de SVoD continue de soigner son teasing, à désormais une semaine de son coup d'envoi dans l'Hexagone. «», écrit le service sur Twitter ce 18 mars, le tout accompagné d'une courte vidéo d'une trentaine de secondes, qui met à l'honneur les principales licences Disney : Star Wars, Pixar, Marvel et National Geographic.Si en France les enfants devront encore attendre pour voir, en raison notamment de la chronologie des médias, les utilisateurs américains de Disney+ et fans d'Anna, Elsa et Olaf peuvent déjà retrouver le long-métrage d'animation sur le catalogue de la plateforme. Le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie peuvent en profiter depuis mardi., dernier épisode de la troisième trilogie, devrait aussi arriver dans les pays anglo-saxons avec plusieurs jours d'avance.