On connaît le contenu du catalogue de Disney+ en France (pour contrer Netflix)

La firme annonce que 26 créations « Disney+ Originals » seront d'ailleurs de la partie.Parce qu'il n'y a pas que The Mandalorian dans la vie, Disney vient de dévoiler l'intégralité des films et séries qui seront proposés aux côtés du show de l'univers, dans quelques jours en France sur Disney+ . Côtéd'ailleurs, la firme déclare que seront notamment présents les sept premiers films de la saga Skywalker (et) ainsi que les séries animéesetConcernant Marvel, plusieurs séries sont de la partie (dontjusqu'à la saison 5 et de nombreuses séries animées), accompagnées sans surprises de plusieurs films issus du MCU (il manque cependantou encore les deux derniersnotamment) et de l'univers X-Men.Nous vous épargnerons la (longue) liste des films et séries classiques (de...) ou plus récentes (de...) de chez Disney, même si l'on regrette l'absence pour ce lancement de la version moderne de. Côté Pixar en revanche la liste est plus courte, mais tout de même bien fournie, avec du(mais pas le 4), du, duou encore plusieurs courts métrages.Enfin, à côté de nombreux documentaires de National Geographic - dont- ou encore quelques films classiques (, pour ne citer qu'eux), Disney+ proposera quelques créations exclusives. Il est notamment question de plusieurs séries, dontou encoreLes plus curieux et impatients qui souhaiteraient jeter un œil à la liste intégrale des œuvres disponibles au lancement peuvent se rendre sur cette page Rappelons que Disney+ sera lancé en France le 24 mars prochain au prix de 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros pour un an. Le service, sans publicité, proposera automatiquement la haute définition, la possibilité de regarder du contenu sur quatre écrans en simultané et via sept profils différents, ou encore de télécharger des films et séries pour les regarder en hors-ligne, sur un maximum de 10 appareils.