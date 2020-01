Rien ne l'arrête : Disney+ est aussi l'application la plus téléchargée de la fin 2019 aux Etats-Unis

30 millions de téléchargements en six semaines

Un concurrent sérieux pour Netflix

Cette progression, qui bat tous les records, accompagne celle, générale, du secteur de la SVOD.D'après l'étude, l'application Disney+ aura été téléchargée plus de 30 millions de fois en l'espace de seulement six semaines (entre son lancement à la mi-novembre et la fin de l'année 2019), captant 34 % des téléchargements dans le secteur de la SVOD sur le dernier trimestre. Elle a ainsi dépassé les téléchargements trimestriels de TikTok et de Facebook Messenger . YouTube se trouve désormais à la cinquième place, alors que l'application a occupé la tête du podium les quatre trimestres précédents. L'application Disney+ a en outre été davantage téléchargée en six semaines qu'Amazon Prime Video et Hulu sur l'ensemble de l'année 2019.Ces chiffres cumulent le nombre de téléchargements enregistrés sur l'App Store et le Google Play Store, sur lesquels Disney+ a respectivement recensé 18 millions et 12 millions de téléchargements. L'application a ainsi battu un record : en deux ans, elle est la première application à avoir dépassé les 10 millions de téléchargements sur le Google Play Store. Aucune autre application n'y était parvenue depuis Facebook Messenger, en 2017.Pour le moment, Disney+ n'est que partiellement disponible à l'étranger (notamment au Canada et aux Pays-Bas), et pourtant, la plateforme de SVOD de Disney est déjà valorisée à plus de 100 milliards de dollars . L'étude depointe les énormes revenus que génèrent le service : dans ses 30 premiers jours, celui-ci a rapporté plus de 50 millions de dollars, battant à plate couture les autres services de SVoD basés sur l'abonnement, tel HBO Now.En six semaines, Disney+ a généré 16 % de l'ensemble des revenus trimestriels de la SVOD aux Etats-Unis. Elle se présente même comme un concurrent sérieux du roi Netflix, les revenus qu'elle a engendrés sur le mois de décembre représentant 71 % de ceux de Netflix.Ce succès s'explique en partie par les prix défiant toute concurrence de la plateforme ( abonnement de trois ans à 5 dollars par mois ). Les partenariats que la plateforme a conclu en amont de son lancement donnent aussi lieu à des abonnements gratuits boostant son audience.Néanmoins,note que sur ce dernier trimestre 2019, le nombre de téléchargements dans le secteur de la SVoD a globalement progressé de 12,5 %. Il est donc possible que Disney+ contribue à élargir le marché plutôt qu'à grignoter sa concurrence.