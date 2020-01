Disney+ : attention à l'arnaque des bêta-testeurs !

© Capture d'écran Clubic du faux site internet

Un site qui reprend les couleurs et logos de la maison Disney, mais qui fait fi du Bescherelle

© Capture d'écran Clubic du faux site internet

75 euros par mois au terme de la période d'essai de... 3 jours !

Bonjour, merci de nous avoir alerté. Toutes les actualités officielles concernant Disney+ se trouvent sur https://t.co/4bBmnraXLy. Veuillez ne pas prendre en compte les informations véhiculées par cette annonce. Excellente fin de journée ! — Disney (@DisneyFR) January 2, 2020

Source : LCI

La sauce est petit à petit en train de monter autour de Disney+, bien que son arrivée officielle en France ne soit fixée qu' au 31 mars 2020 . Mais avec un service déjà disponible dans plusieurs pays et une série Star Wars,, qui fait office de navire amiral , les tentations sont grandes et la moindre opération de communication peut déchaîner les passions. C'est sur cette base que des escrocs ont eu l'idée de monter un site fake invitant les internautes à devenir des bêta-testeurs du service.Autant vous rassurer tout de suite (ou vous décevoir, c'est selon...) : non, Disney n'est pas à la recherche de testeurs. Pourtant, plusieurs petits malins veulent vous faire croire l'inverse. Ces derniers jours, un site est apparu en ligne via l'url disneytestversion.com/fr/disneyFR. Relayé sur les réseaux sociaux, celui-ci reprend le logotype et le code couleur de la plateforme originale. Mais ça, c'est au premier coup d'œil.En réalité, le site est truffé de petites erreurs qui vous mettent vite la puce à l'oreille. Rien que sur la home, on peut relever plusieurs fautes : «» (Aïe) ; «» (Bon...) ; «» ; sans parler du point d'interrogation collé sans espace, ce qui est réservé à la langue de Shakespeare.Pour peu que vous cliquiez sur «» et que vous soyez un minimum tatillon avec l'orthographe, la syntaxe et la grammaire, vos yeux risquent de pleurer sur la page suivante. Jugez-en par vous-même avec la capture d'écran. Notre pépite étant la chaîne National Geographic, qui devient « National Géographique ».Pour ces seules raisons orthographiques, le site perd immédiatement toute crédibilité. Non pas que laisser une ou plusieurs fautes soit un crime, mais que cela est impensable pour un réseau officiel. Mais c'est surtout en allant un peu plus loin que l'on tombe définitivement dans la certitude que le site est une arnaque.Au moment de confirmer votre inscription comme bêta-testeur, le site vous réclame une petite somme, deux euros, «». Selon les escrocs, cette petite somme est due au fait que l'on ne peut pas «». Ici aussi : rien dans la loi française ne l'indique.Au final, cette somme de deux euros se transforme en un seul euro, permettant de s'inscrire à un tirage au sort qui permettrait, au bout du bout, de bénéficier du test gratuit de la plateforme. À défaut, et à l'issue d'une période d'essai de trois jours, vous serez prélevé de 75 euros, chaque mois. En sachant que le service ne coûte, aux États-Unis, que 6,99 dollars, cela se passe de commentaire.Sur Twitter, Disney (le compte officiel, cette fois), remercie les utilisateurs qui l'interpellent et invite les autres à «», tout en rappelant que seule l'URL disneyplus.com est valable pour les actualités officielles.