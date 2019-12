Après The Mandalorian, bientôt une série basée sur Dark Maul sur Disney+ ?

Dark Maul sur le retour ?

Source : WeGotThisCovered

Vous le savez sans doute si vous suivez un minimum Star Wars, le Seigneur Sith Dark Maul a été battu par Obi-Wan Kenobi dansen 1999. Toutefois, cela n'a pas signé la mort de ce sombre personnage...Du côté de Disney comme des fans, Dark Maul semble être particulièrement apprécié, si bien que ce personnage pourrait effectuer un retour, à travers une série exclusive destinée à la plateforme Disney+ Une série dans laquelle on pourrait d'ailleurs retrouver Ewan McGregor dans la peau d'Obi-Wan Selon certaines rumeurs, Disney étudierait actuellement différentes pistes, et pourrait par exemple explorer les origines de ce personnage atypique ainsi que les différents éléments qui l'ont mené vers le Côté Obscur. La série serait composée de différents flashbacks, qui se situerait également dans un univers plus contemporain, juste après les événements du film. Affaire à suivre donc...